【MacBook Air（M4）】 3月12日 発売予定 価格：164,800円～ Appleは3月5日、ノートPC「MacBook Air」の新モデルを発表した。3月12日発売予定で、価格は164,800円より。 詳細は随時追記する (C) 2025 Apple Inc. All rights reserved.