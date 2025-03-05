¡þ»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥ºÆüËÜ5-0¥ª¥é¥ó¥À(5Æü¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥à)ÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2023Ç¯¤ÎWBC¤ÇÍ¥¾¡¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦µÜ¾ëÂçÌïÅê¼ê¡£°ì¿Í¤ÎÂÇ¼Ô¤âµö¤µ¤º¡¢3²ó¤Þ¤ÇÌµ¼ºÅÀ4Ã¥»°¿¶¤ÈÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç»î¹ç¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï1²óÎ¢¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿åÃ«½ÖÁª¼ê¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç1ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ëº´Æ£µ±ÌÀÁª¼ê¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¹­¤²¤ë¤â¡¢ÄÉ²ÃÆÀÅÀ¤Ë¤Ï»ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£2ÈÖ¼ê¤Î¹­Åç¡¦ÔÏ¹¾ÆØºÈÅê