13人組K‐POPグループ・SEVENTEENの4度目となるワールドツアー「SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR」を映画化した『SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN CINEMAS』が、5月16日より2D、ScreenX、4DX、ULTRA 4DXで公開されることが決定。併せて、メインビジュアルとスチール写真6点が解禁された。【写真】『SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN CINEMAS』スチール写真(6点)昨年12月にはアメリカの「2024 ビルボード・