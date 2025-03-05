13¿ÍÁÈK¡¾POP¥°¥ë¡¼¥×¡¦SEVENTEEN¤Î4ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ÖSEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR¡×¤ò±Ç²è²½¤·¤¿¡ØSEVENTEEN ¡ÎRIGHT HERE¡Ï WORLD TOUR IN CINEMAS¡Ù¤¬¡¢5·î16Æü¤è¤ê2D¡¢ScreenX¡¢4DX¡¢ULTRA 4DX¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£Ê»¤»¤Æ¡¢¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¥¹¥Á¡¼¥ë¼Ì¿¿6ÅÀ¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØSEVENTEEN ¡ÎRIGHT HERE¡Ï WORLD TOUR IN CINEMAS¡Ù¥¹¥Á¡¼¥ë¼Ì¿¿¡Ê6ÅÀ¡ËºòÇ¯12·î¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¡Ö2024 ¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¡¦