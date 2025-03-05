¥á～¥Æ¥ì¡ÊÌ¾¸Å²°¥Æ¥ì¥Ó¡Ë 5Æü¸áÁ°¡¢»°½Å¸©»ÍÆü»Ô»Ô¤Î»ÔÆ»¤Ç¡¢¼«Å¾¼Ö¤È¾èÍÑ¼Ö¤¬½Ð¹ç¤¤Æ¬¤Ë¾×ÆÍ¤·¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷À­¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢5Æü¸áÁ°9»þ25Ê¬¤´¤í»ÍÆü»Ô»ÔÊ¿ÈøÄ®¤Î»ÔÆ»¤Ç¡¢Æî¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤ÈÅì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼«Å¾¼Ö¤¬½Ð¹ç¤¤Æ¬¤Ë¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ÍÆü»Ô»Ô¤Î20ºÐ¤Î½÷À­¤¬Æ¬¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Á¡¢»ö¸ÎÅö»þ¤Ï°Õ¼±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·