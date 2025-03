韓国・高陽(コヤン)で開催されたSEVENTEENワールドツアー「SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR」のキックオフ・コンサートがスクリーンで蘇る。【写真】SEVENTEENが日本の居酒屋に!?人気K-POPグループSEVENTEENの4度目となるワールドツアー「SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR」の韓国公演が映画として日本公開されることが決まった。本ツアーは日本含む計14都市で30公演が開催され、103万人(オン・オフライン合算)以上のファ