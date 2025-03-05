´¨¤¤¤Î¤ËÌîºÚ¤¬¹â¤¹¤®¤Æ¡Ö¤ªÆé¡×¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÊý¤ËÏ¯Êó¡¢°Â¤¯ºî¤ì¤ë¡ÖÀáÌóÆé¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û1¿Í¤¢¤¿¤ê148±ß¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°Æé¡×¤Îºî¤êÊý¡Ö3·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÏÊ¿Ç¯¤è¤ê¹âÃÍÂ³¤¯¸«¹þ¤ß¡× Ìó3ÇÜ¤ÎÌîºÚ¤â¾åÂ¼ºÌ»Ò¥­¥ã¥¹¥¿¡¼:ÇÀ¿å¾Ê¡Ö¿©ÉÊ²Á³ÊÆ°¸þÄ´ºº¡×(2·î25Æü¡Á26Æü)¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤Ç¤ÎÌîºÚ8ÉÊÌÜ¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÊ¿Ç¯¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÚÌîºÚ¤Î²Á³Ê Ê¿Ç¯Èæ¡Û¡¦¥­¥ã¥Ù¥Ä Ìó2.7ÇÜ