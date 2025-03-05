º£Åß¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤òÎ¥¤ì¤¿¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤Ï¥ì¥ó¥¿¥ëÀè¤Ç¤¢¤ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥Ù¥Æ¥£¥¹¤ÇÌöÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£8500Ëü¥Ý¥ó¥É¤â¤Î¹â³Û¤Ê°ÜÀÒ¶â¤Ç2022Ç¯²Æ¤Ë¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤À¤¬¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÈãÈ½¤ÎÅª¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥¢¥Þ¥É¡¦¥Ç¥£¥¢¥í¡Ê22¡Ë¤¬ÂæÆ¬¤·¤Æ¤­¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬·ã¸º¤·¤¿¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤ÏÅß¤ËºÆµ¯¤òÀÀ¤¦¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¤Îµ±¤­