°¦¤ÎÉÔ»þÃå¤ÇÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¥¤¡¦¥·¥Ë¥ç¥ó ¤¬¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¤¿¤áÂÔË¾¤ÎÍèÆü¡£²£ÉÍ¤Ç»£±Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ú¼Ì¿¿12Ëç¡Û´é¤Á¤Ã¤Á¤ã¡Ä¥¤¡¦¥·¥Ë¥ç¥óÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥ÈÂç¥Ò¥Ã¥È´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ø°¦¤ÎÉÔ»þÃå¡Ù¤Ç²ÉÌÛ¤Ê¥¤¥±¥á¥ó·³¿Í¤ò±é¤¸¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿´Ú¹ñÇÐÍ¥¥¤¡¦¥·¥Ë¥ç¥ó¡£¥¤¥±¥á¥óÀª¤¾¤í¤¤ÀÄ½Õ¥É¥é¥Þ¡Ø¼ÒÄ¹¥É¥ë¡¦¥Þ¡¼¥È¡Ù¡Ê2023¡Ë¤Ç¤Ï¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢ËÜ³Ê¥Ð¥¹¥±±Ç²è¡Ø¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡Ù¡Ê2023¡Ë¤Ç¤Ï¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹