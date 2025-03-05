[3.5 ACLE·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È1²óÀïÂè1Àï ¿À¸Í2-0¸÷½£ ¥Î¥¨¥¹¥¿]AFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È(ACLE)¤Î·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È1²óÀïÂè1Àï¤Ç¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤¬¥Û¡¼¥à¤Ç¸÷½£FC(´Ú¹ñ)¤ò2-0¤Ç²¼¤·¤¿¡£Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î·èÄê¤Ë¤è¤êÂçº®Íð¤¬µ¯¤­¤¿ACLE¡£¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò3°ÌÄÌ²á¤·¤¿¤Ï¤º¤Î¿À¸Í¤À¤¬¡¢»³ÅìÂÙ»³(Ãæ¹ñ)¤¬Âç²ñ¤«¤éÅ±Âà¤·¤¿¤³¤È¤ÇÀïÀÓ¤¬Ìµ¸ú¤È¤Ê¤ê¡¢5°ÌÄÌ²á¤ËÅ¾Íî¡£·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È1²óÀï¤ÎÂè1Àï¤ò¥Û¡¼¥à¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢5°Ì¤«¤é4