5ÃÄÂÎËÉÈÈ·úÊªÉôÉÊÉáµÚÂ¥¿Ê¶¨µÄ²ñ¤Ï2·î27Æü¡¢¡Ö¸Í·ú¤Æ½»Âð¤Ë¤ª¤±¤ëËÉÈÈ°Õ¼±Ä´ºº¡×¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï2024Ç¯12·î18Æü¡Á21Æü¡¢°ì¸Í·ú¤Æ½»Âð¤ò¹ØÆþ¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¹ØÆþ»þ¤Ë½»Âð¤Î»ÅÍÍ¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿20Âå¡Á60Âå¤ÎÃË½÷445¿Í¤òÂÐ¾Ý¤ËWEB¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£5ÃÄÂÎËÉÈÈ·úÊªÉôÉÊÉáµÚÂ¥¿Ê¶¨µÄ²ñ¤Ï2·î27Æü¡¢¡Ö¸Í·ú¤Æ½»Âð¤Ë¤ª¤±¤ëËÉÈÈ°Õ¼±Ä´ºº¡×¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï2024Ç¯12·î18Æü¡Á21Æü¡¢°ì¸Í·ú¤Æ½»Âð¤ò¹ØÆþ¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¹ØÆþ»þ¤Ë½»Âð¤Î»ÅÍÍ¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿