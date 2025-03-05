¶¦±é¤·¤¿¶Ã¤­¤Î¿ÍÊª¤È¤Ï...Âç³èÌöÃæ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×SnowMan¤Î¸ø¼°X¤¬¹¹¿·¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎµÜ´ÜÎÃÂÀ¤Î¥½¥í¶Ê½éÀ¸²Î¾§¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÅº¤¨¡¢µÜ´Ü¤È¿¶ÉÕ»ÕKABA.¤Á¤ã¤ó(Ê¡²¬»Ô½Ð¿È)¡¢¤À¡¼ÍÍ¥À¥ó¥µ¡¼¥º¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£µÜ´Ü¤Ï¡¢4Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È!¡×¤Ç¡¢¥½¥í¶Ê¡ÖI¡¦¤À¤Ã¤Æ»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤ÎÀ¸²Î¾§¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½éÈäÏª¡£¿¶¤êÉÕ¤±¤òÃ´Åö¤·¤¿KABA