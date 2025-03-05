ÇÐÍ¥¤ÎÏ¡ÐÇÈþº»»Ò¤¬¼ç±é¤¹¤ëNHKÌë¥É¥é¡Ø¥Ð¥Ë¥é¤ÊËèÆü¡Ù¡ÊÁí¹ç¡¢·î¡ÁÌÚ¸å10¡§45¤Û¤«¡Ë¤¬4Æü¡¢¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ï¡ÐÇ±é¤¸¤ëÇò°æ¤È¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÂÐÌÌ¤·¤¿Êì¿Æ¤È¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÈÊì¿Æ¡É¤ÈÃçÎÉ¤·2¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¤ò¸ø³«¤·¤¿Ï¡ÐÇÈþº»»Ò¸¶ºî¤Ï²ì½½¤Ä¤Ð¤µ»á¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¡£¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÍÎ²Û»ÒÅ¹¤Î·Ð±Ä¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤º¡¢Å¹¤òÊÄ¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Çò°æ°ª¡ÊÏ¡ÐÇ¡Ë¡£¤½¤³¤Ë¸½¤ì¤¿¥¯¥»¤Î¶¯¤¤ÎÁÍý¸¦µæ²È¡¦º´ÅÏ