Photo: ÅÄÃæ¹¨ÏÂ ¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ­»ö¤Ç¤¹¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢¿·µ¡¼´¤ÎÂ¿µ¡Ç½¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£4ÁØ¹½Â¤¤Ë25¸Ä¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¡¢ÊÝÎä¡¦ÊÝ²¹¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Þ¤ÇÈ÷¤¨¤¿µæ¶Ë¤Îµ¡Ç½À­¤È¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤«¤é¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¥«¥Ð¡¼ÈÏ°Ï¤Î¹­¤µ¤Ë¤âÍ×ÃíÌÜ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¡ÖUNSTRA X¡×¡£»È¤¤¾¡¼ê¤Î¤¤¤¤¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í