¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ¢£À±Ìî¸»¤¬ÇÐÍ¥¡¦ÃçÌîÂÀ²ì¤ÈÏÂ¤ä¤«¤ËÃÌ¾Ð¤¹¤ë¥·ー¥ó¤â¼ýÏ¿¡ª À±Ìî ¸»¤¬¡¢¡ÖEureka¡×MV¤Î¥á¥¤¥­¥ó¥°±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ 6Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Î¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØGen¡Ù¤ò5·î14Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿À±Ìî ¸»¡£È¯É½»þ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Æ¥£¥¶ー±ÇÁü¤ä¡ØGen¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¾×·â¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢¼Ì¿¿²È¤Ç¤¢¤êMV¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿ÀîÅç¾®Ä»¤È¡¢¥ê