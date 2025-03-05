Ç¤Å·Æ²¤¬2001Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡Ö¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼ ¥²¡¼¥à¥­¥å¡¼¥Ö¡×¤ÇPowerPCÈÇWindows NT¤òÆ°ºî¤µ¤»¡¢¤µ¤é¤ËDOOM¤ò¥×¥ì¥¤¤¹¤ëÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Nintendo GameCube modified to run PowerPC Windows NT and Doom | Tom's Hardwarehttps://www.tomshardware.com/video-games/nintendo/nintendo-gamecube-modified-to-run-powerpc-windows-nt-and-doom2025Ç¯3·î½éÆ¬¡¢Ä¹¤é¤¯Èó¿ä¾©¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿PowerPCÈÇWindows NT¤ÎºÇ¿·¥Ó¥ë¥É¡Öentii-f