ºâÌ³¾ÊºâÌ³¾Ê¤Ï5Æü¡¢¹ñÌ±¤ä´ë¶È¤¬½êÆÀ¤ÎÃæ¤«¤éÀÇ¶â¤ä¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ò¤É¤ì¤À¤±Ê§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¼¨¤¹2024Ç¯ÅÙ¤Î¹ñÌ±ÉéÃ´Î¨¤¬Á°Ç¯ÅÙÈæ0.3¥Ý¥¤¥ó¥ÈÄã²¼¤Î45.8¡ó¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÉéÃ´Î¨¤ÎÆâÌõ¤Ï¡¢ÀÇ¶â¤¬0.4¥Ý¥¤¥ó¥ÈÄã²¼¤Î27.5¡ó¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ãÈñ¤¬0.1¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º¤Î18.3¡ó¡£¹ñ¤ÈÃÏÊý¤ÎºâÀ¯ÀÖ»ú¤ò²Ã¤¨¤¿ÀøºßÅª¤Ê¹ñÌ±ÉéÃ´Î¨¤Ï0.9¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º¤Î50.9¡ó¤È¿ä·×¤·¤¿¡£