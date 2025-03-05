3·î4Æü¡¢½÷Í¥¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¤¬ÅÔÆâ¤Ç¥¹¥­¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ØSK-2¡Ù¤Î¿·CMÈ¯É½¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÈþËÆ¤ËÇ®¤¤»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆ©ÌÀ´¶¤¬È¾Ã¼¤Ê¤¤¡Ä¡Ö40ºÐ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡×°½À¥¤Ï¤ë¤«¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È°½À¥¤Ï¤ë¤«¤ÏÌòÁª¤Ó¤ËÈëÌ©¤¬Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ò15Ç¯Ì³¤á¤Æ¤¤¤ë°½À¥¡£1Æü¤«¤é¤Ï¡ÖËèÄ«¡¢ÁÇÈ©¤¬ÍýÁÛ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤Ë¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿CM¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£24Æü¤Ë¤Ï40ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¡ÈÃÂÀ¸·î¡É