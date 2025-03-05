À¸³èÊÝ¸î¤Î2024Ç¯¤ÎÍøÍÑ¿½ÀÁ·ï¿ô¤Ï25Ëü5897·ï¤È¤Ê¤ê¡¢¸½¹Ô¤Î½¸·×ÊýË¡¤È¤Ê¤Ã¤¿13Ç¯°Ê¹ß¤ÇºÇÂ¿¤À¤Ã¤¿¡£Á°Ç¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æ818·ï¡Ê0.3%¡ËÁý¤¨¤¿¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬5Æü¡¢À¸³èÊÝ¸îÍøÍÑ¾õ¶·¡Ê³µ¿ôÃÍ¡Ë¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£13Ç¯¤Î25Ëü4785·ï¤ò¥Ô¡¼¥¯¤Ë¸º¾¯·¹¸þ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Î20Ç¯¤ËÁý²Ã¤ËÅ¾¤¸¡¢5Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁý¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬Æþ¤ë¥Ó¥ë¡áÅìµþ¡¦²â¤¬´Ø24Ç¯12·î¤ÎÀ¸³èÊÝ¸î¿½ÀÁ·ï¿ô¤Ï1Ëü8551·ï¤Ç¡¢Á°Ç¯Æ±·î¤è¤ê¤â144·ï¡Ê0.8%¡Ë¸º¤Ã¤¿¡£Æ±·î»þ