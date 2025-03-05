¥¨¥ß¥ì¡¼¥Ä¹Ò¶õ¤È¥Þ¥ë¥¿´Ñ¸÷¶É¤Ï¡¢ÀïÎ¬ÅªÄó·È¤Î³Ð½ñ¤òÄù·ë¤·¤¿¡£¥É¥¤¥Ä¡¦¥Ù¥ë¥ê¥ó¤Ç³«ºÅÃæ¤ÎÎ¹¹Ô¸«ËÜ»Ô¡¢ITB¥Ù¥ë¥ê¥ó¤Ç¡¢¥¨¥ß¥ì¡¼¥Ä¹Ò¶õ¤Î¥Æ¥£¥¨¥ê¡¼¡¦¥ª¡¼¥³¥Ã¥¯ ¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¡¦¥¢¥á¥ê¥«ÂçÎ¦¤Î¾¦¶È¶ÈÌ³Ã´Åö¾åµéÉû¼ÒÄ¹¤È¥Þ¥ë¥¿´Ñ¸÷¶É¤Î¥«¥ë¥í¡¦¥ß¥«¥ì¥ÕºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤È¤Î´Ö¤ÇÄù·ë¤µ¤ì¤¿¡£¶¦Æ±¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°¤òÄÌ¤¸¡¢ÍèË¬¼Ô¿ô¤ÎÁý²Ã¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¼çÍ×¤Ê¥¿¡¼¥²¥Ã¥È»Ô¾ì¤«¤é¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±¤Î»ë»¡Î¹¹Ô¤ò´ë²è¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¶¦Æ±¹­¹ð¥­