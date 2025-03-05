サンローラン(Saint Laurent)の2025年春夏コレクションから、ユニセックスのトートバッグ「Yトートバッグ」が登場。全国のサンローランストアほかにて発売される。Y字を組み入れたトートバッグサンローランにとって重要なモチーフである、「Y」の文字。「Yトートバッグ」は、ムッシュ イヴ・サンローランが発表した「Yバッグ」をアレンジしたトートバッグだ。レザーのカッティングにより、Yの字をバッグの構造に組み入れたデザイン