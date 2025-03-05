ÇÐÍ¥¤ÎÆîº»ÎÉ¤µ¤ó¡Ê22¡Ë¤¬2025Ç¯3·î4Æü¡¢¥Ð¥Ã¥µ¥ê¤ÈÈ±¤òÀÚ¤Ã¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ö¤À¤¤¤ÖÊ·°Ïµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡ÖÊÌ¿Í¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Öº»ÎÉ¤Á¤ã¤ó¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×Æî¤µ¤ó¤Ï4Æü¡¢¡Ö¤Ð¤Ã¤µ¤ê¤È¡£¿§¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿»÷¹ç¤¦¤«¤Ê¡¢¤É¤¦¤«¤Ê¡Á¡£¼Â¤ÏÀÚ¤ê¤¿¤Æ¤Û¤ä¤Û¤ä¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢°ÊÁ°¤Î¹õÈ±¤«¤é¶âÈ±¤Ë¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢