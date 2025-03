「BOW AND ARROW」ミュージックビデオが米津玄師YouTubeチャンネルで公開人気のTVアニメ「メダリスト」オープニング主題歌である米津玄師さんの「BOW AND ARROW」のミュージックビデオ(MV)が、米津玄師YouTubeチャンネルにて公開。フィギュアスケートで五輪連覇を達成している羽生結弦さんによるスケートと米津さんのスペシャルなコラボレーションが実現した。「BOW AND ARROW」MVは、広大な空をバックに凛とした佇まいで歌う