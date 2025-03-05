¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¥ß¥±¥ë¡¦¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄ¤¬UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(²¤½£CL)¿·µ­Ï¿¤ò¼ùÎ©¤·¤¿PSVÀï(¡û7-1)¸å¡¢µá¤á¤ë¤Î¤Ïµ­Ï¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¿¥¤¥È¥ë¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¡ØESPN¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£4Æü¤Î¥é¥¦¥ó¥É16Âè1Àï¤ÇÅ¨ÃÏ¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÏDF¥æ¥ê¥¨¥ó¡¦¥Æ¥£¥ó¥Ð¡¼¡¢MF¥¤¡¼¥µ¥ó¡¦¥Ì¥ï¥Í¥ê¡¢MF¥ß¥±¥ë¡¦¥á¥ê¥Î¡¢MF¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¦¡¼¥Ç¥´¡¼¥¢¡¢FW¥ì¥¢¥ó¥É¥í¡¦¥È¥í¥µ¡¼¥ë¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¸åÈ¾3Ê¬¤Þ¤Ç¤Ë5-1¤È¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¥¦¡¼¥Ç¥´¡¼¥¢