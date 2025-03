マンガ、アニメ、特撮などを始めとするサブカルチャーをテーマとした企画展を開催・運営しているクレイジーバンプは、2025年3月7日(金)よりハンズ大宮店にて「ウルトラマンゼロ ミニPOP UP STORE feat.ウルトラマンレオ in ハンズ大宮」を4月3日(木)までの期間で開催する。>>>「ウルトラマンゼロ ミニPOP UP STORE feat.ウルトラマンレオ in ハンズ大宮」の販売アイテムを見る(全19点)「ウルトラマンゼロ」は、ウルトラマ