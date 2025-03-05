野球の独立リーグ・ルートインＢＣリーグの栃木ゴールデンブレーブスは５日、栃木市で４月のリーグ開幕に向けてキャンプインしました。 栃木ゴールデンブレーブスは５日、雨天のため会場を栃木市のエイジェックスポーツ科学総合センターに移しキャンプイン。山下徳人新監督やコーチのほか、選手らが全体練習に臨みました。 選手たちは室内練習場で体を入念に