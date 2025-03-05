内縁関係にあった男性を刃物で切りつけ、ベランダに監禁して死亡させたとして、長崎県警は5日、長崎県諫早市宗方町の無職津村美保容疑者（54）を、傷害と監禁致死の疑いで逮捕し、発表した。「私はなにもしていない」と容疑を否認しているという。捜査1課によると、津村容疑者は2022年1月20日、同県波佐見町内の集合住宅の一室で、内縁関係にあった当時40代の会社員男性の鼻を刃物で切りつけたほか、同年2月6〜7日、男性を全裸