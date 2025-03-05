（資料写真）横浜市神奈川区内で５日、雨の影響でスリップしたとみられる事故が相次いだ。菅田町ではオートバイで転倒した男性が重傷を負い、三枚町ではトラックが横転した。神奈川署などによると、同日午前５時３５分ごろ、菅田町で「川から助けてくれと聞こえる」と通行人から１１９番通報があった。オートバイで市道を走行していた５０代男性が転倒して放り出され、ガードレールを越えて沿道の川に転落したという。雨など