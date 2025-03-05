日本の空を、ガンダムが飛び回る。ミャクミャクと一緒に飛び回る。日本航空(JAL)とバンダイナムコは大阪・関西万博の開催に合わせ、特別仕様の「JALガンダムJET」を制作した。3月3日より国内線に就航している。就航日には同機体が報道陣向けにお披露目。今回は、そこで明かされた特別機の全貌についてお届けしたい。大阪・関西万博仕様「JAL×ガンダム」の特別コラボ飛行機が完成!限定ガンプラやレストランバスも登場○JALとガンダ