3月5日（水）の大竹まことゴールデンラジオ（文化放送）は、朝日新聞の「住民「延焼、津波のように速かった」大船渡山火事、白煙上がる現場」という記事を紹介し、大竹がコメントした。 岩手県大船渡市の山林火災は、発生から１週間経った４日も延焼が続き、焼失面積は約２６００ヘクタール（午前６時時点）まで拡大した。 始まりは小さな原野火災だった。火はわずか一時間で付近住民が避難する山火事になった。東