ニュースキャスターの長野智子がパーソナリティを務める「長野智子アップデート」（文化放送・月曜日～金曜日15時30分～17時）、3月5日の放送に毎日新聞論説委員の小倉孝保が出演した。大いに揉めた末に決裂となった、アメリカのトランプ大統領、ウクライナのゼレンスキー大統領の会談について解説した。 長野智子「（毎日新聞でかつて）外信部長としてずっと取材されてきた小倉さん、