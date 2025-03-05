■レートは終値（前日比または前週末比）、安値─高値＜外為市場＞ ドル／円 ユーロ／ドル ユーロ／円 午後５時現在 149.45／149.46 1.0674／1.0676 159.53／159.54 ＮＹ午後５時 149.80／149.81 1.0624／1.0628 159.17／159.20 午後５時のドル／円は、前日ＮＹ午後５時と比べてややドル安／円高の