ユーロドル一時１．０７１４レベル、昨年１１月１１日以来高値水準＝ロンドン為替 ユーロドルは一時1.0714レベルに高値を更新。昨年１１月１１日以来のドル安・ユーロ高水準となっている。独財政出動拡大への期待感とともに独債利回りが大幅上昇、独ＤＡＸ指数は一時３％高となった。一連の欧州非製造業ＰＭＩもおおむね良好な結果となっている。 EUR/USD1.0711EUR/JPY159.70USD/JPY149.12