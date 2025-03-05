５日、取材に応じる教育部の懐進鵬部長。（北京＝新華社記者／陳曄華）【新華社北京3月5日】中国で5日開幕した第14期全国人民代表大会（全人代）第3回会議は、北京の人民大会堂で1回目の「部長通路」（閣僚らを対象とした特設スペース取材）を行った。教育部の懐進鵬（かい・しんほう）部長が取材に応じ、中国の人工知能（AI）アプリ「DeepSeek（ディープシーク）」とロボットは教育を改革し、発展させる重要な好機だと表明した