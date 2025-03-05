東京時間17:43現在 香港ハンセン指数 23594.21（+652.44+2.84%） 中国上海総合指数 3341.97（+17.76+0.53%） 台湾加権指数 22871.90（+275.02+1.22%） 韓国総合株価指数 2558.13（+29.21+1.16%） 豪ＡＳＸ２００指数 8141.11（-56.95-0.69%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 73711.75（+721.82+0.99%） ５日のアジア株は総じて上昇。中国の全国人民代表大会（全人代）での政策期待など