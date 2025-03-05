蒙草生態環境（集団）の育種加速室で作業する研究者。（２０２４年１１月４日撮影、フフホト＝新華社記者／貝赫）【新華社フフホト3月5日】中国内モンゴル自治区フフホト市にある蒙草生態環境（集団）は現在、中国で唯一、牧草種子などの技術に特化した上場企業であり、緑化用植物、牧草、芝草の育種、加工、普及を専門に手がけている。同社はここ数年、イネ科の植物コムギダマシやシバムギモドキなどの優良草種、革新的な製