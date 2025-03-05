水問題に高い関心を持つ天皇陛下は、東京都内で開催されたシンポジウムで、専門家による講演などをお聴きになりました。【映像】専門家の講演に熱心に耳を傾ける天皇陛下5日午前9時ごろ、天皇陛下は東京・港区の会場に到着し、出迎えた関係者に「楽しみにしています」と話されました。大きな拍手で迎えられた天皇陛下は最前列に座り、国連の水問題の特使らが「豪雨や洪水など、災害を含む水問題の改善には、政治的なリーダー