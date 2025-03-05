■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (4588) オンコリス 東証グロース (3753) フライト 東証スタンダード (3770) ザッパラス 東証スタンダード (3382) セブン＆アイ 東証プライム (6920) レーザーテク 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (8798) Ａクリエイト 東証プライム (215A) タイミ&#125