日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月5日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯野村証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 3月限1168( 722) 6月限50(50) TOPIX先物 3月限 897( 737) 6月限50(50) 日経225ミニ 3月限4489(3975)