北海道内は５日夜から６日朝にかけて、本州から北上する低気圧の影響で、太平洋側を中心に大雪となる見込みです。特に広尾町や大樹町など十勝南部では最大５０センチの降雪となる見込みで、札幌でも多いところで２０センチの降雪が見込まれます。朝から雪かきに追われたり大雪による交通障害なども起きる可能性がありますので、十分注意してください。
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