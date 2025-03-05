2人舞台「まつとおね」終演後にあいさつする吉岡里帆さん（左）と蓮仏美沙子さん＝5日午後、石川県七尾市、能登演劇堂昨年の能登半島地震で被害を受けた石川県七尾市の能登演劇堂で5日、復興祈念公演として、俳優の吉岡里帆さんと蓮仏美沙子さんによる2人舞台「まつとおね」が始まった。舞台照明や天井などが壊れ休館していたが2月に修繕を終え、地震後初めての上演となった。23日まで。前田利家と豊臣秀吉のそれぞれの正室、