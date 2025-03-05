厚生労働省は５日、２０２４年の生活保護申請件数が速報値で２５万５８９７件となり、前年と比べて８１８件（０・３％）増えたと発表した。増加は５年連続で、家計の悪化などが影響しているとみられる。申請数は年間集計が始まった１３年以降、減少傾向にあったが、コロナ禍の２０年に増加に転じた。２４年１２月時点で受給しているのは１６５万２１９９世帯。高齢者の単身世帯が約半数を占めた。生活困窮者の支援に取り組む