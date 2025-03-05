現地発！ スペイン人記者「久保建英コラム」ヨーロッパリーグのマンチェスター・ユナイテッド戦を控える、レアル・ソシエダの久保建英。ここのところ、子どもたちに親切に対応しサインをする多くの動画が拡散されている。地元で彼はどう見られているのか。スペイン紙『アス』およびラジオ局『カデナ・セル』でレアル・ソシエダの番記者を務めるロベルト・ラマホ氏に、彼の人気ぶりを書いてもらった。【非常にフレンドリーで、