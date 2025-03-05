打線爆発の中日が５日の阪神戦（甲子園）に７―４で快勝。昨年は０勝１０敗１分けと鬼門だった甲子園で今季はひと味違うところを見せつけた。初回、板山のソロ本塁打で先制すると２回一死二、三塁から樋口の２点適時打で３―０。１点差に迫られた３回には中田が左中間を破る適時二塁打を放つと、４回一死二、三塁の場面では福永の中前適時打で４回までに６点を奪う迫力ある攻撃を展開した。甲子園での久しぶりの勝利に井上監