Helen ReidLinda Pasquini[５日 ロイター] - ドイツのスポーツ用品大手アディダスは５日、売上高の伸び率が好調だった２０２４年からやや鈍化し、今年は１０％未満になるとの見通しを示した。ビョルン・ガルデン最高経営責任者（ＣＥＯ）の下、アディダスはこれまで予想を上回る業績を何度も達成しており、２４年は通年で黒字転換を果たした。アディダスが今回示した今年の営業利益の見通しもアナリスト予想を下回った。同社