【「映画ドラえもん のび太の絵世界物語」劇場グッズ＆45周年記念商品】 3月7日11時より発売 東宝は、「映画ドラえもん のび太の絵世界物語」の劇場グッズを3月7日11時より「TOHO theater STORE」にて発売する。 「映画ドラえもん のび太の絵世界物語」は映画ドラえもんシリーズの45周年記念作品。劇場グッズには「ボトルキャップマスコット」や「はいりこみライトキーホルダ&#12