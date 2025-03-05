大物歌手が大物女優との２ショットを公開し、話題を呼んでいる。５日のインスタグラムに「楽しい長崎ロケでした」と５日に放送された「ヒルナンデス！」のオフショをアップした南野。女優の水野真紀と寄り添いながら、笑顔を見せる姿を公開した。この投稿に「美しいお二人にドキッとしました」「やっぱり可愛さは変わらないな〜自分の中の永遠のアイドル」「憧れのお二人です」「長崎に舞い降りた女神」などの声が寄せられ