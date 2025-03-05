アップルから販売が開始された「iPhone 16e」について、海外からバッテリーや搭載モデムチップ「C1」の性能に関する報告が寄せられています。 ↑アップルより。話題の独自モデムは高性能なようです   YouTubeチャンネルのDave2Dによれば、iPhone 16eのバッテリー容量は3961mAhとのこと。「iPhone 16」の3561mAhと比較して、10％以上も容量が増えています。   Wi-Fi接続によるウェブページの読み込みテストでも、iPhone 1