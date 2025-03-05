俳優・阿部サダヲが主演を務め、大石静氏が脚本を手掛けるテレビ朝日系7月期連続ドラマ『しあわせな結婚』（毎週木曜後9：00）の特報映像が公開された。【動画】阿部サダヲ主演！7月期新ドラマ『しあわせな結婚』特報映像大石氏がNHK大河ドラマ『光る君へ』以来初の連続ドラマを手掛け、夫婦の愛を問う令和の“マリッジ・サスペンス”を描く本作。テレビ朝日 系連続ドラマ初主演の阿部が演じる主人公・原田幸太郎は、世間の