元ワン・ダイレクション（1D）のハリー・スタイルズが東京マラソンを完走した。ハリーは、2日に開催された同マラソンに出場し、3時間24分7秒という見事なタイムでゴール、フルマラソン参加2万6706人中6010位という好成績を残した。 【写真】速い！「ハリー・スタイルズ」の名前がしっかり掲載されている東京マラソン2025の公式記録 ハリーのトレーナー、ティボ・デイヴィッドが以