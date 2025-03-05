サシが入った霜降りの肉。牛肉ではなく、クジラの王様といわれるナガスクジラの肉です。ナガスクジラが去年、商業捕鯨の対象に追加されたことを受けて、消費を拡大しようと5日、福岡市で商談会が開かれました。 福岡市中央区の長浜鮮魚市場の中にある飲食店で提供されていたのは、クジラを使った料理です。1947年の創業当初から、メニューにクジラを取り入れています。メニューの一つ、北大西洋産のミンククジラを